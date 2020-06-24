البرغوثي لـ "بومبيو": أمر القدس والأغوار وكل فلسطين بيد شعبنا المناضل





وأضاف: أنه "رغم وباء (كورونا)، ورغم وباء الاحتلال، ورغم جيش الفاشية الذي حاول أن يمنعنا من الوصول، وصلنا اليوم لنوصل رسالة للعالم أن الأغوار مثل القدس كانت وستبقى فلسطينية"، مؤكدا أن إسناد شعبنا سيتواصل وفي كل التجمعات والقرى الفلسطينية في الأغوار.



وقال البرغوثي: "نقول لنتنياهو وأركان حكومته وحزبه، لن يمر مخطط ما دام هذا الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، وبإمكانكم أن تعتقلونا وتقتلوننا لكن لن تقتلوا أسم فلسطين وإرادة الشعب الفلسطيني".



وأضاف الأمين العام للمبادرة الوطنية: أن هناك "ثورة عظيمة تقوم ضد العنصرية في كل أنحاء العالم، ونحن جزء من هذه الثورة، وسيفشل الاحتلال فرض العبودية ونظام الأبرتايد العنصري علينا".



وقال في كلملة له بالمهرجان الشعبي الذي نظمته حركة فتح في قرية "فصايل" في أريحا: "قبل قليل خرج بومبيو وزير خارجية ترمب ليقول إن مسألة الضم مسألة تخص إسرائيل، وأعطى الضوء الأخضر لنتنياهو، لكننا نقول له من هنا، من الأغوار، إن أمر القدس والأغوار وكل فلسطين ليس بيد إسرائيل بل بيد شعبنا المناضل والمكافح والصامد في وجه الاحتلال".