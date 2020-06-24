شؤون فلسطينية

قيادي بـ "الديمقراطية": لن نقبل بقيام دويلة بغزة على حساب مشروعنا الوطني

قيادي بـ "الديمقراطية": لن نقبل بقيام دويلة بغزة على حساب مشروعنا الوطني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، كلمات إلى المواطنين في قطاع غزة.

وقال في كلمته خلال المهرجان الشعبي الذي نظمته حركة فتح في قرية "فصايل" في أريحا، ضمن فعاليات مواجهة مخطط الضم: إن "قطاع غزة كان دوماً  منبع الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: إذا فكّر أحد من داخل القطاع أو من خارجه بأن قطاع غزة يمكن أن يبقى في منأى على المشاركة في حماية المشروع الوطني فهم واهم.

وقال: الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وحدة جعرافية لا سيادة عليها سوى للشعب الفلسطيني، ويجمعنا مع قطاع غزة النضال تحت راية منظمة التحرير من أجل حماية المشروع الوطني وصولاً لبناء جولننا الفل المستقى على حميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وشدد خالد على أنه يجب أن لا يحلم أحد بأن هذه الدولة يمكن أن تقوم في  قطاع غزة، أو أننا سنقبل بقيام دولة أو دويلة في قطاع غزة على حساب مشروعنا الوطني، "فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".

وقال: في معركة النضال ضد مشروع الضم سنكون على موعد مع فجر يوم عظيم في الضة الغربية كما في قطاع غزة.

وقال خالد "إن مخطط الضم هو عمل عبثي عدواني، ويجب أن يعرف البيت الأبيض أن الضم لن يجلب السلام وعليه أن يتوقف عن اللعب بمصائر الشعوب ومقدراتها، فأرض فلسطين ليست للضم وليست للبيع والسيادة عليها هي فقط للشعب الفلسطيني".

وأضاف خالد "أن نتنياهو لم يكن يحلم يوما ما أن ما كان يسعى لفرضه على الشعب الفلسطيني سيأتي رئيس أميركي ويقدمه له كهدايا مجانية في معاركه الانتخابية، تساعد على بقاء هذا اليمين الفاشي الإسرائيلي المتحالف مع اليمين العنصري في الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع: "أن قضية الشعب الفلسطيني ليست سلاما اقتصاديا بل حق تقرير المصير بمركباته الثلاثة، الحقوق القومية للشعب الفلسطيني في أراضي 48 بما في ذلك حقوقه المدنية، وثانيا حق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والقطاع بالاستقلال على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، ومشكلة الشعب الفلسطيني ليست سلام اقتصادي بل حق تقرير المصير بعناصره الثلاثة".

وقال إن "على نتيناهو أن يعرف أن فلسطين ليست أرض أبائه وأجداده، فقد جاءنا غازيا هو وأجداده على ظهر دبابة بريطانية في سياق مشروع استعماري، وهذه الأرض كانت فلسطينية وستبقى فلسطينية، وشعبنا سيدافع عن أغواره ومقدساته وأرضه بكل ما أوتي من عزيمة".

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