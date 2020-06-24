العراق يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

أعلن العراق اليوم الأربعاء، تسجيل 2200 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان لها إن إجمالي الحالات في عموم البلاد ارتفع إلى 36 ألفا و702 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 79 حالة وفاة بين المصابين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1330 وفاة في أنحاء العراق.



وتابعت، أن "عدد حالات الشفاء المسجلة لهذا اليوم كانت 1061، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 16 ألفا و814 حالة شفاء".





رام الله - دنيا الوطن