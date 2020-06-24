فتوح: حماس تعتبر نفسها حاكمة لغزة ومحاولات الالتفاف على منظمة التحرير ستفشل





وتابع: نحن نقول كل قوانا وقواعدنا في فتح والشعبية والديمقراطية وكل الفصائل في غزة، ترفض هذه السياسات ونقول تعالوا تحت عنوان واحد فقط.



وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: لا نريد أن ننكأ الجراح نطالبهم أن يأتوا لإسقاط الضم وإسقاط الخطة الإسرائيلية الأمريكية، وأعتقد أن كل ما نسمع من محاولات للالتفاف على منظمة التحرير ستفشل، وسياسة الضم ستفشل.



وتابع: نؤكد مرة أخرى أننا في هذه المعركة الاستراتيجية سنستمر قدماً دون تردد في مواجهة السياسة الإسرائيلية، وفي أولوياتنا إفشال قضية الضم، ونحن لسنا عدميين ونطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنوجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح رسالة إلى حركة حماس، بشأن الوحدة ومواجهة مخطط الضم.وقال في كلمة له خلال المهرجان الشعبي الذي نظمته حركة فتح في قرية "فصايل" في أريحا والأغوار، إنه آن الأون للوحدة وتعزيزها.وأضاف فتوح: نتوجه للإسلام السياسي، للأسف حماس تعتبر نفسها حاكمة لغزة، وأنها تفصل غزة عن الجسم الفلسطيني، مشيراً إلى أن القطاع جزء بلا يتجزأ من العملية النضالية الفلسطينية.