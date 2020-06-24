امرأة تحاول حرق نفسها بعد احتجاز أحد أبنائها في طولكرم





وأكد أبو بكر أن أفراد من الأجهزة الأمنية وموظفي المحافظة والمواطنين المتواجدين في المكان منعوها من هذه المحاولة.











رام الله - دنيا الوطنقال محافظ طولكرم، عصام أبو بكر اليوم الأربعاء: إن امرأة قامت بمحاولة حرق نفسها أمام مبنى المحافظة، بسبب احتجاز أحد أبنائها لدى الأجهزة الأمنية في قضية يتم التحقيق بها لديهم.وأشار المحافظ في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هذه المحاولة تزامنت مع وقفة احتجاج لأصحاب القاعات والأفراح ومواطنين ممن لديهم أعراس وحفلات.