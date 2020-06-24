شؤون فلسطينية

أبو بكر: البنك الحكومي سيُنشأ بالضفة وغزة وبرأس مال 100 مليون دينار

أبو بكر: البنك الحكومي سيُنشأ بالضفة وغزة وبرأس مال 100 مليون دينار
توضيحية
خاص دنيا الوطن 
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إن البنك الحكومي المحلي المقرر سيتم إنشاؤه في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أنه لخدمة كافة فئات المجتمع بما فيها الأسرى والمحررين وعائلات الشهداء.

وأوضح أبو بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن البنك سيتم إنشاؤه خلال أقل من أربعة أشهر، لافتاً إلى أن وزارة المالية كلفت بوجه التصورات واتمام كافة الإجراءات الخاصة بالبنك.

وأضاف أبو بكر: "سيكون رأس مال البنك مئة مليون دينار وفق قرار صادر عن الرئيس محمود عباس بحيث يتم صرف 20 مليون دينار سنوياً وعلى مدار خمس سنوات للبنك ليصل لرأس ماله المحدد".

وبين أبو بكر، أن وزارة المالية والحكومية تعملان بكل جد من أجل إتمام ملف البنك الحكومي، مشدداً على أنه سيكون بعيداً عن أي هيمنة إسرائيلية وبطابع فلسطيني خالص. 

وفي سياق ذي صلة، قال أبو بكر، إن القيادة الفلسطينية رفضت استلام أموال المقاصة من إسرائيل بسبب محاولات الحكومة الإسرائيلية ربط تلك الأموال بعودة التنسيق الأمني. 

وأضاف أبو بكر: "إسرائيل عرضت علينا استلام أموال المقاصة كاملة دون أي خصومات شريطة عودة التنسيق الأمني، الأمر الذي رفضنا جملة وتفصيلاً"، مبيناً أن الموقف الفلسطيني واضح بهذا الشأن. 

الجدير ذكره، أن السلطة الفلسطينية رفضت مطلع الشهر الجاري استلام أموال المقاصة، وذلك ضمن قرار الرئيس محمود عباس وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل والانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا. 

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