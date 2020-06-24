وزيرة الصحة تفتتح مستشفى دورا الحكومي لعلاج فايروس (كورونا)



























رام الله - دنيا الوطنافتتحت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مستشفى دورا الحكومي ليبدأ العمل كمركز علاج فايروس (كورونا)، وجاء ذلك خلال جولة ميدانية في محافظة الخليل ومدينة دورا، بعد ارتفاع عدد إصابات فايروس (كورونا) في المحافظة.ورحب رئيس بلدية دورا اللواء أحمد سلهوب وأعضاء المجلس البلدي بالوزيرة والوفد المرافق، متحدثاً رئيس البلدية عن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة الفلسطينية في مواجهة وباء (كورونا)، مؤكداً أهمية تشغيل مستشفى دورا الحكومي لتقديم الخدمات الطبية للمصابين بفايروس (كورونا) وبأحدث الأجهزة كمرحلة أولى، حيث سيتم استكمال تجهيزه ليعمل بكامل طاقته لتقديم الخدمات الطبية لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.وأعرب سلهوب عن ثقته بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة من أجل توفير أفضل المعدات والإمكانيات للمستشفى، والدور الكبير الذي يبذله عطوفة محافظ الخليل اللواء جبرين البكري من أجل تخطي الجائحة، مؤكداً استمرار تعاون بلدية دورا مع وزارة الصحة والمجتمع المحلي لتقديم كل ما يحتاجه المستشفى في المراحل القادمة.من جهتها، ثمنت وزيرة الصحة بالدور الذي بذلته بلدية دورا بالشراكة مع المجتمع المحلي من أجل استكمال أعمال تشغيل مستشفى دورا الحكومي، ليخدم كافة أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الأجهزة التي تم توريدها إلى المستشفى من أحدث الأجهزة الموجودة، حيث شملت أجهزة تنفس اصطناعي، وأسرة للعناية المكثفة، وأسرة لغرف علاج الحالات المتوسطة، بالإضافة إلى المختبر، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على افتتاح المستشفى مرة أخرى بكامل تجهيزاته وأقسامه.