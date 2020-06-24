إسرائيل: إقرار مسودة مشروع قانون يسمح لـ (شاباك) بمواصلة متابعة مرضى (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم مسودة مشروع قانون يسمح بمواصلة استخدام التكنولوجيات الرقمية المتقدمة لجهاز الأمن العام (شاباك) لرصد تحركات المصابين بفيروس (كورونا) وسيتم طرح القانون فى "كنيست" للمصادقة عليه.



ومفعول استخدام هذه الوسائل سيسري لمدة 39 يوماً فقط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأضافت (مكان) أن بعض الوزراء الذين عارضوا في الماضي استعمال الآليات الأمنية لمتابعة مواطنين، أعلنوا عن موافقتهم على ذلك حاليا بسبب الارتفاع الحاد في عدد المرضى، نظراً لكونها الوسيلة الأكثر نجاعة لمنع استمرار تفشي الوباء.