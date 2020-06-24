دولي

إسرائيل: إقرار مسودة مشروع قانون يسمح لـ (شاباك) بمواصلة متابعة مرضى (كورونا)

إسرائيل: إقرار مسودة مشروع قانون يسمح لـ (شاباك) بمواصلة متابعة مرضى (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم مسودة مشروع قانون يسمح بمواصلة استخدام التكنولوجيات الرقمية المتقدمة لجهاز الأمن العام (شاباك) لرصد تحركات المصابين بفيروس (كورونا) وسيتم طرح القانون فى "كنيست" للمصادقة عليه.

ومفعول استخدام هذه الوسائل سيسري لمدة 39 يوماً فقط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأضافت (مكان) أن بعض الوزراء الذين عارضوا في الماضي استعمال الآليات الأمنية لمتابعة مواطنين، أعلنوا عن موافقتهم على ذلك حاليا بسبب الارتفاع الحاد في عدد المرضى، نظراً لكونها الوسيلة الأكثر نجاعة لمنع استمرار تفشي الوباء.

أخبار ذات صلة

ترامب: جداري الحدودي أوقف (كورونا)

ترامب: جداري الحدودي أوقف (كورونا)

مقتل جندي تركي في إطلاق نار عبر الحدود مع إيران

مقتل جندي تركي في إطلاق نار عبر الحدود مع إيران

أمان تحذر من تزايد الإصابات.. تعرف على أخر تطورات (كورونا) في إسرائيل

أمان تحذر من تزايد الإصابات.. تعرف على أخر تطورات (كورونا) في إسرائيل

(كورونا) عالمياً: أكثر من 477 ألف وفاة ونحو 9 ملايين و296 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: أكثر من 477 ألف وفاة ونحو 9 ملايين و296 ألف إصابة

روحاني: طلب أمريكا إجراء محادثات مع إيران &#34;كذبة&#34;

روحاني: طلب أمريكا إجراء محادثات مع إيران "كذبة"

تركيا تشن هجوماً حاداً على الرئيس الفرنسي

تركيا تشن هجوماً حاداً على الرئيس الفرنسي

بالفيديو: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور قيادة المنطقة الشمالية

بالفيديو: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور قيادة المنطقة الشمالية

اهتزاز المباني وهروع السكان إلى الشوارع بزلزال قوي يضرب المكسيك

اهتزاز المباني وهروع السكان إلى الشوارع بزلزال قوي يضرب المكسيك

التعليقات

الدنيا حكايات

وزير فلسطيني عاطل عن العمل

وزير فلسطيني عاطل عن العمل

شؤون فلسطينية

إصابة عشرات الشبان خلال مواجهات مع الاحتلال شمال أريحا

إصابة عشرات الشبان خلال مواجهات مع الاحتلال شمال أريحا

الشرطة تنفي إغلاق مديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة

الشرطة تنفي إغلاق مديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة

حماس: المؤبدات الاربعة على البرغوثي أرقام لا قيمة لها أمام وعد المقاومة

حماس: المؤبدات الاربعة على البرغوثي أرقام لا قيمة لها أمام وعد المقاومة

البرلمان العربي يؤكد دعمه لقرار الرئيس محمود عباس بقطع العلاقات مع الاحتلال

البرلمان العربي يؤكد دعمه لقرار الرئيس محمود عباس بقطع العلاقات مع الاحتلال

اشتية: نرفض مبدأ الضم سواءً كان لمساحة صغيرة أو كبيرة من أرضنا

اشتية: نرفض مبدأ الضم سواءً كان لمساحة صغيرة أو كبيرة من أرضنا

استطلاع مركز تطوير الإعلام بيرزيت: 61% من الصحفيين يعتبرون التحول للإعلام الرقمي أولوية

استطلاع مركز تطوير الإعلام بيرزيت: 61% من الصحفيين يعتبرون التحول للإعلام الرقمي أولوية

فدا: وضع نظام حماية دولية خاص بالفلسطينيين أصبح أكثر من مهمة عاجلة

فدا: وضع نظام حماية دولية خاص بالفلسطينيين أصبح أكثر من مهمة عاجلة

ملادينوف: أي خطوات أحادية الجانب لا بد من وقفها من أجل تجنب حالة اللااستقرار

ملادينوف: أي خطوات أحادية الجانب لا بد من وقفها من أجل تجنب حالة اللااستقرار

منوعات

شاهد أحدث ظهور لسميرة توفيق في المستشفى

شاهد أحدث ظهور لسميرة توفيق في المستشفى

كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة بسبب ملابسها؟

كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة بسبب ملابسها؟

بلاغ للنائب العام ضد نور هشام سليم بعد دفاعه عن سارة حجازي

بلاغ للنائب العام ضد نور هشام سليم بعد دفاعه عن سارة حجازي

عبير صبري تُعلق على الشابة التي طلبت الزواج عبر &#34;فيسبوك&#34;

عبير صبري تُعلق على الشابة التي طلبت الزواج عبر "فيسبوك"

صورة نادرة لهالة فاخر قبل 50 عاماً تكشف معلومة لم يعرفها الكثيرين

صورة نادرة لهالة فاخر قبل 50 عاماً تكشف معلومة لم يعرفها الكثيرين

صورة نادرة لعمرو دياب مع نبيلة عبيد.. ماقصتها؟

صورة نادرة لعمرو دياب مع نبيلة عبيد.. ماقصتها؟

&#34;تليف بالرئتين&#34;.. تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

"تليف بالرئتين".. تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

ماحقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان المُنتصر بالله؟

ماحقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان المُنتصر بالله؟

شاهد: جيجي حديد تصنع الفلافل ببراعة

شاهد: جيجي حديد تصنع الفلافل ببراعة

ريهام سعيد تُقاضي شقيق ياسمين عبد العزيز بسبب ماقاله عنها

ريهام سعيد تُقاضي شقيق ياسمين عبد العزيز بسبب ماقاله عنها

عربي

العراق يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

العراق يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

وزير الخارجية التونسي: مخطط الضم ستكون له تداعيات خطية على مجمل الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية التونسي: مخطط الضم ستكون له تداعيات خطية على مجمل الأوضاع بالمنطقة

بعد إصابة ركاب بـ (كورونا).. طيران الإمارات تعلق رحلاتها القادمة من باكستان

بعد إصابة ركاب بـ (كورونا).. طيران الإمارات تعلق رحلاتها القادمة من باكستان

سبعة قتلى في الهجمات الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا

سبعة قتلى في الهجمات الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا