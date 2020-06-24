إصابة عشرات الشبان خلال مواجهات مع الاحتلال شمال أريحا





يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، والحكومة، في فصايل بالأغوار، ضد خطة الاحتلال الإسرائيلي، ضم أراض فلسطينية محتلة.



وأغلقت قوات الاحتلال مداخل القرية، التي شهدت انتشارا مكثفا للجنود الذين حاولوا منع المواطنين من الوصول والمشاركة في الفعالية، واحتجزوا عددا منهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.



رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الأربعاء، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال على مدخل قرية فصايل شمال مدينة أريحا والأغوار.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الذين توجهوا للمشاركة في فعالية جماهيرية.