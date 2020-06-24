الشرطة تنفي إغلاق مديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

نفت الشرطة اليوم الأربعاء، إغلاق مديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة، بعد إصابة أحد الأفراد بفيروس (كورونا) المستجد.



ورغم النفي أكدت الشرطة وعلى لسان المتحدث باسمها، العقيد لؤي ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في نفس الوقت هناك إصابة لضابط شرطة من مرتبات شرطة السياحة والآثار برام الله.



وأضاف: حضر الطب الوقائي لإجراء فحوصات لبعض الأفراد ولم يتم إغلاق المديرية.