شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يعلن مجموعة من الحزم والمساعدات لسكان الأغوار

رئيس الوزراء يعلن مجموعة من الحزم والمساعدات لسكان الأغوار
أراضي في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د.محمد اشتية، مجموعة وحزمة مساعدات للسكان في الأغوار.

يأتي ذلك بعد اجتماع عقدته اللجنتان التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، بالإضافة إلى الحكومة الفلسطينية، في قرية فصايل في الأغوار.

ويأتي الاجتماع تأكيداً على الموقف الحازم الذي اتخذته القيادة ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ودعما للمواطنين في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها.

وفيما يلي مجموعة الحزم والمساعدات للسكان وفق ما أعلن اشتية:

أولا: سوف سيتم صرف كامل مستحقات المزارعين في الغور بكل ما هو مستحق لهم لدى السلطة الفلسطينية.

ثانياً: نخصص الآبار المائية التي تمنحها السلطة في منطقة الأغوار لصالح المزارعين، وهذه الابار ستضخ ثلاثة ونص مليون متر مكعب من المياه.

ثالثا: سوف نقوم بمعالجة المياه في بير العوجة ليضخ 600 ألف كيلو متر مكعت من المياه.

رابعاً/ شراء خمس جرارات زراعية لخمس جمعيات زراعية تعمل في الأغوار.

خامساً: سنوفر قروضاً ميسرة لكل المستثمرين الذين يعملون في الغور.

سادساً: هناك بعض الأخوات والسيدات اللواتي يعملن في بعض المستعمرات، ونحن سوف نقوم بإنشاء تعاونيات زرعية لهؤلاء لكي يعملن على أرضنا ومن أجل تعزيز القوى الإنتاجية في اقتصادنا.

سابعا: سوف نقوم بدعم التعرفة الكهربائية لجميع السكان في الغور.  

ثامناً: سوف نقوم بإنشار محطات الطاقة الشمسية عدد 11 من خلال سلطة الطاقة. 

تاسعاً: سوف نقدم مشاريع بنية تحتية بقيمة 11 ونص مليون شيكل لكل القرى افي الغور. 

عاشراً :سوف نعفي سكان الغور من 75 % من رخصة البناء لكل من يريد بناء بيت جديد، كما سنمنح 30 منحة جامعية لطلاب الأغوار من تخصصات الطب والهندسة الزراعية، وكل التخصصات التي تعزز صمودهم.

وقال اشتية: سننشئ فروعاً للبريد في العوجة والجفلتك، لفرع البنك الوطني الذي نود إنشاءه في فلسطين قريباً.

وتابع: سيكون هناك سيارتا إطفاء لخدمة أهلنا في الأغوار وعيادات متنقلة لخدمة ثلاث تجمعات بدوية في الأغوار وسيارة إسعاف. 

وأكد رئيس الوزراء أنه من  بداية الشهر القادم، سوف نبدأ العمل بنظام الحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى توفير علاوة لكل عاملي الأغوار الموظفين، مثل العلاوة التي تقدم لعاملي القدس. 

وتابع: سنقوم ببناء ثلاث مدارس جديدة في المنطقة، وسوف نقوم بتزويد جميع الغرف الصفية بمكيفات هوائية، لتيسير العملية التعليمية في المدارس. 

وأكد على أنه سيتم تجهيز مرافق صحية في 15 مدرسة في الغور، والأهم من ذلك أن كل شاب فلسطيني حيثما كان يريد أن ينشئ مشروعاً زراعياً في الأغوار، أعلن باسمكم أن أرض الأوقاف وأراضي الدولة مفتوحة للاستثمار، بواقع 10 دونمات في الأغوار.

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