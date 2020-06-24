حماس: المؤبدات الاربعة على البرغوثي أرقام لا قيمة لها أمام وعد المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن المؤبدات الأربعة التي حكم بها الاحتلال على المجاهد عاصم هي نياشين فخر، لافتة إلى أن هذه المؤبدات هي مجرد أرقام لا قيمة لها أمام وعد المقاومة الذي قطعته بالحرية للأسرى مهما طال الزمن.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، نشر على موقها الرسمي، تعقيبا على حكم الاحتلال على الأسير القسامي المجاهد عاصم البرغوثي بالسجن أربعة مؤبدات.
وقالت: "نتوجه بالتحية للمجاهد القسامي "عاصم البرغوثي" وعائلته التي لم تتوانَ عن تقديم الغالي والنفيس من أجل فلسطين، فهذه العائلة المجاهدة الصابرة نموذج حي على صلابة الفلسطيني وإصراره على المقاومة، فعمه الأسير نائل البرغوثي أمضى أكثر من 40 عاما في سجون الاحتلال، ووالده أبو عاصف مازال معتقلا في سجون الاحتلال التي قضى فيها أكثر من 30 عاما".
واضاف: "إن جذوة المقاومة والمواجهة مع المشروع الاستيطاني في الضفة ستتواصل، وأبناء حماس وقادتها سيظلون في المقدمة مهما غلت التضحيات، وشعبنا سيظل مرابطا فوق أرضه ويحمي مقدساته".
وتابعت الحركة في بيانها: "إن ميادين المواجهة والمقاومة تنتظر الشجعان من أبناء شعبنا من أمثال عاصم وإخوانه المجاهدين، الذين سيجعلون مستوطنات الاحتلال وطرقه الالتفافية كابوسا يقض مضاجع قادة الكيان الذين يطلقون العنان لأنفسهم بإعلان مشاريع الضم والتوسع فوق أرضنا الحبيبة".
أكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن المؤبدات الأربعة التي حكم بها الاحتلال على المجاهد عاصم هي نياشين فخر، لافتة إلى أن هذه المؤبدات هي مجرد أرقام لا قيمة لها أمام وعد المقاومة الذي قطعته بالحرية للأسرى مهما طال الزمن.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، نشر على موقها الرسمي، تعقيبا على حكم الاحتلال على الأسير القسامي المجاهد عاصم البرغوثي بالسجن أربعة مؤبدات.
وقالت: "نتوجه بالتحية للمجاهد القسامي "عاصم البرغوثي" وعائلته التي لم تتوانَ عن تقديم الغالي والنفيس من أجل فلسطين، فهذه العائلة المجاهدة الصابرة نموذج حي على صلابة الفلسطيني وإصراره على المقاومة، فعمه الأسير نائل البرغوثي أمضى أكثر من 40 عاما في سجون الاحتلال، ووالده أبو عاصف مازال معتقلا في سجون الاحتلال التي قضى فيها أكثر من 30 عاما".
واضاف: "إن جذوة المقاومة والمواجهة مع المشروع الاستيطاني في الضفة ستتواصل، وأبناء حماس وقادتها سيظلون في المقدمة مهما غلت التضحيات، وشعبنا سيظل مرابطا فوق أرضه ويحمي مقدساته".
وتابعت الحركة في بيانها: "إن ميادين المواجهة والمقاومة تنتظر الشجعان من أبناء شعبنا من أمثال عاصم وإخوانه المجاهدين، الذين سيجعلون مستوطنات الاحتلال وطرقه الالتفافية كابوسا يقض مضاجع قادة الكيان الذين يطلقون العنان لأنفسهم بإعلان مشاريع الضم والتوسع فوق أرضنا الحبيبة".
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