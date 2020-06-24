حماس: المؤبدات الاربعة على البرغوثي أرقام لا قيمة لها أمام وعد المقاومة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن المؤبدات الأربعة التي حكم بها الاحتلال على المجاهد عاصم هي نياشين فخر، لافتة إلى أن هذه المؤبدات هي مجرد أرقام لا قيمة لها أمام وعد المقاومة الذي قطعته بالحرية للأسرى مهما طال الزمن.



جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، نشر على موقها الرسمي، تعقيبا على حكم الاحتلال على الأسير القسامي المجاهد عاصم البرغوثي بالسجن أربعة مؤبدات.



وقالت: "نتوجه بالتحية للمجاهد القسامي "عاصم البرغوثي" وعائلته التي لم تتوانَ عن تقديم الغالي والنفيس من أجل فلسطين، فهذه العائلة المجاهدة الصابرة نموذج حي على صلابة الفلسطيني وإصراره على المقاومة، فعمه الأسير نائل البرغوثي أمضى أكثر من 40 عاما في سجون الاحتلال، ووالده أبو عاصف مازال معتقلا في سجون الاحتلال التي قضى فيها أكثر من 30 عاما".



واضاف: "إن جذوة المقاومة والمواجهة مع المشروع الاستيطاني في الضفة ستتواصل، وأبناء حماس وقادتها سيظلون في المقدمة مهما غلت التضحيات، وشعبنا سيظل مرابطا فوق أرضه ويحمي مقدساته".

وتابعت الحركة في بيانها: "إن ميادين المواجهة والمقاومة تنتظر الشجعان من أبناء شعبنا من أمثال عاصم وإخوانه المجاهدين، الذين سيجعلون مستوطنات الاحتلال وطرقه الالتفافية كابوسا يقض مضاجع قادة الكيان الذين يطلقون العنان لأنفسهم بإعلان مشاريع الضم والتوسع فوق أرضنا الحبيبة".