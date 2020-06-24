استطلاع مركز تطوير الإعلام بيرزيت: 61% من الصحفيين يعتبرون التحول للإعلام الرقمي أولوية





رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري على عينة مقصودة من الصحفيين الفلسطينيين أن 48.3% يعتقدون أن التحول إلى الإعلام الرقمي في فلسطين ما زال في مستوى متدنٍّ، فيما قال 52.9% إنه مقبول إلى متقدم جدا. في وقت قال 37.9% منهم إن التحول إلى الإعلام الرقمي في مؤسساتهم ما زال "أولوية قليلة فأقل"، في حين رأى 61% أنها أولوية عالية وعالية جدا.جاء ذلك في استطلاع نفذه مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت بتمويل من مكتب تطوير الإعلام في الراديو السويدي، وتم تصميم الاستطلاع من قبل الخبير الرقمي جوهانس كاردل، وماتياس لوندغرين وأنا نيستروم من الراديو السويدي، وصالح مشارقة منسق الأبحاث والسياسات في مركز تطوير الإعلام.وأجاب على الاستطلاع 58 من الصحفيين العاملين في المراسلة والتحرير وادارة التحرير في وكالات وصحف ومواقع الكترونية واذاعات وتلفزيونات محلية في الضفة وغزة، اضافة الى طلاب ملتحقين في دبلوم بيرزيت للإعلام الرقمي واكاديميين يمثلون 18 جامعة وكلية تدرس درجتي البكالوريوس والدبلوم في تخصص الصحافة والإعلام. وتساوت نسبة النوع الاجتماعي مناصفة بين الزملاء والزميلات الذين اجابوا عن الاستطلاع.واعلنت النتائج اليوم الاربعاء الموافق 24/6/2020 في جلسة تفاعلية عبر تقنية زووم نظمها مركز تطوير الإعلام، وشارك فيها عشرات الصحفيين من الضفة وغزة والاراضي المحتلة عام 48، وافتتحت الجلسة بترحيب من مديرة المركز نبال ثوابتة التي أكدت على أهمية اتخاذ خطوات قوية في التحول الى الإعلام الرقمي في الإعلام المحلي كي يظل مواكبا وموازيا للتجارب الاعلامية في العالم، مشيرة الى ان مشروعا مشتركا بين الراديو السويدي ومركز تطوير الإعلام في طريقه الى التنفيذ في المستقبل حول التحول الى الإعلام الرقمي.وقال منسق الابحاث والسياسات في مركز تطوير الإعلام صالح مشارقة إن الاستطلاع اتجه الى قياس المضامين المطلوب العمل عليها في مرحلة التحول الى الإعلام الرقمي وليس التقنيات فحسب، مشيرا الى تجارب كثيرة في العالم اعتمدت على التحول التقني فنجحت تقنيا وفشلت مفاهيميا، مطالبا بالعمل على مصفوفة من المفاهيم كي يكون التحول عبر صناعة المحتوى الجيد، ورفع خاصية التفاعل بين المؤسسة والجمهور، وحماية المضامين الصحفية من التأثير الاقتصادي والسياسي، ومطابقة الصحافة المحلية على المعايير العالمية ورفع ثقة الجمهور في المؤسسات الصحفية.وردا على سؤال: لماذا تعتقد أن التحول إلى الإعلام الرقمي مهم لقطاع الإعلام الفلسطيني، تدرجت الاجابات حسب التالي: 79.3% لتوصيل المعلومات الفلسطينية بشكل افضل الى العالم، 56.9% لأن الإعلام تحول الى الرقمنة في كل مكان، 55.2% لرفع خاصية التفاعل بين الجمهور ووسائل الإعلام المحلية، 51.7% لجذب اهتمام الاجيال الشابة بالإعلام الفلسطيني، 46.6% كي نخلق رأيا عاما سليما، 44.8% لجذب قطاعات جديدة من الجمهور المحلي لوسائل الإعلام، 41.4% لتلبية الاحتياجات الإعلامية الرقمية للجمهور المحلي، 36.2% لتقليل كلفة الانتاج الصحفي على المؤسسات الفلسطينية.وجاءت إجابات اخرى بنسب متفاوتة تحت نفس بند الاجابة على السؤال السابق منها: تطوير القدرات التحريرية لوسائل الإعلام، وتنمية الهياكل الإدارية والمالية للمؤسسات الصحفية، وخلق مساحة ايجابية للإعلام المحلي لدى الجمهور.وردا على سؤال: برأيك، ما هي العقبات التي تعترض تنفيذ التحول إلى الإعلام الرقمي في الإعلام الفلسطيني؟، كان تدرج الاجابات كالتالي: 74.1% نقص المهارات الإعلامية الرقمية، 63.8% نقص الرؤية الرقمية في المؤسسات الصحفية، 44.8% ممانعة بين مدراء وصناع القرار في المؤسسات الإعلامية المحلية، 44.8% غياب القرار الحكومي في التحول الى الإعلام الرقمي، 36.2% نقص تقنيات ومعدات تدريس الإعلام الرقمي في الجامعات والكليات الفلسطينية، 34.5% نقص الخريجين المؤهلين للتعامل في التحول الى الإعلام الرقمي، 32.8% نقص المعلومات عن هذا التحول المتخصص، 32.8% الخوف من فقدان وظائف تقليدية في الصحافة.وردا على سؤال: الى أي درجة تقدر مستوى القدرات التالية في مؤسستك لتحقيق التحول الى الرقمي؟ جاءت فئات الاجابات كالتالي: مستوى معرفة الصحفيين بالصحافة الرقمية: 28 مستطلعا من متدن الى أقل و30 مستطلعا من عال قليلا فأعلى، مستوى قدرات المراسلين: 30 مستطلعا من متدن الى أقل و28 مستطلعا من عال الى أكثر، مستوى المهارات الرقمية: 27 مستطلعا من متدن الى أقل و31 مستطلعا من عال الى أكثر، مستوى القدرات التطويرية: 25 مستطلعا من متدن الى أقل و31 مستطلعا من عال الى أكثر.وردا على سؤال: الى أي درجة تقدر مستوى جهوزية مؤسستك بالقدرات التقنية التالية، كانت فئات الاجابة كالتالي: مستوى وجود مهارات تقنية لدى طاقم المؤسسة: 29 مستطلعا من متدن الى أقل و29 مستطلعا من مرتفع الى أكثر، مستوى وجود انظمة وبرامج لإدارة ونشر المحتوى الرقمي: 33 مستطلعا من متدن الى أقل 25 من مرتفع الى أكثر، مستوى المنصات للنشر الرقمي: 25 من متدن الى أقل و33 مستطلعا من مرتفع الى أكثر، وجود معدات رقمية 33 مستطلعا من متدن الى أقل و25 مستطلعا من مرتفع الى أكثر.وحول وجود استراتيجية للتحول الرقمي في المؤسسة، تدرجت اجابات المستطلعين كالتالي: ليست على الخطة 10 مستطلعين، مخطط لها ولم تبدأ 11 مستطلعا، بدأت الخطة: 9 مستطلعين، الخطة في الطريق الان: 14 مستطلعا، الخطة متواصلة: 13 مستطلعا، اكتملت الاستراتيجية: مستطلع واحد.وحول تفاعل الجمهور مع المؤسسة الصحفية الفلسطينية، كانت الاجابات من الاعلى الى الأقل كالتالي: عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساوت النسبة بين (عبر تقنية الانتاج المشترك مع الجمهور وعبر البريد الالكتروني- قائمة مشتركين)، وجاء اخيرا بالاتصال المباشر مع الجمهور في مناسبات محددة.وردا على سؤال: كيف تقيم جودة المحتوى الذي تقدمه مؤسستك بالنسبة لمواضيع ذات صلة؟ كانت فئات الاجابة كالتالي: مستوى الجودة الصحفية تبعا للمعايير العالمية: 17 مستطلعا من متدن الى أقل و41 مستطلعا من مرتفع الى أكثر، مستوى تمثيل التعددية والتنوع في المجتمع: 18 مستطلعا من متدن الى أقل و40 مستطلعا من مرتفع الى أكثر، مستوى التحقق من المعلومات ودقة الاخبار: 8 مستطلعين من متدن الى أقل و50 مستطلعا من مرتفع الى أكثر، مستوى الاستقلالية عن التأثير السياسي: 26 مستطلعا من متدن الى أقل 32 مستطلعا من مرتفع الى أكثر، مستوى الاستقلالية عن التأثير التجاري: 20 مستطلعا من متدن الى أقل و38 مستطلعا من مرتفع الى أكثر، مستوى التجاوب مع الجمهور: 15 مستطلعا من متدن الى أقل 43 مستطلعا من مرتفع الى أكثر.وردا على سؤال: كيف تقيم مستوى تلبية مؤسستك لاحتياجات الجمهور بالنسبة لعدد من القضايا ذات الصلة؟ كانت الاجابات كالتالي: مستوى المضمون: 25 مستطلعا مقبول الى أقل و33 مستطلعا من جيد جدا الى أكثر، مستوى تناول قضايا الساعة: 18 مستطلعا من مقبول الى أقل و40 مستطلعا من جيد جدا الى أعلى، مستوى التواجد اون لاين على مدار الساعة: 28 مستطلعا من مقبول الى أقل و30 مستطلعا من جيد جدا الى أعلى.وردا على سؤال: كيف تقيم مستوى الثقة العامة في مؤسستك تبعا لعدد من القضايا ذات الصلة؟ جاءت الاجابات كالتالي: مستوى الجودة الصحفية تبعا للمعايير العالمية: 18 مستطلعا من متدن الى أقل و40 مستطلعا من مرتفع الى أكثر، مستوى الاستقلالية عن التأثير التجاري: 21 مستطلعا من متدن الى أقل و37 مستطلعا من مرتفع الى أكثر، مستوى النزاهة والموضوعية: 13 مستطلعا من متدن الى أقل و45 مستطلعا من مرتفع الى أكثر، مستوى التنوع والتعددية: 16 مستطلعا من متدن الى أقل و42 من مرتفع الى أكثر، مستوى التحقق من الاخبار المضللة: 13 مستطلعا من متدن الى أقل و45 مستطلعا من مرتفع الى أكثر، مستوى الالتزام بالأخلاقيات ومدونة السلوك: 13 مستطلعا من متدن الى أقل و45 مستطلعا من مرتفع الى أكثر.