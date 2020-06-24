دولة فلسطين تدعم مبادرة دولية للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية



حيث أكدت الدول الموقعة، إلى جانب دولة فلسطين، أنها ملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب، وأنها ستعمل على تقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية التي هي عناصر أساسية للسلام والأمن.





ودعت جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة من أجل تنفيذ ولايتها المتمثلة في ضمان العدالة لضحايا أخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي.





كما أكدت الدول الموقعة على أن المحكمة الجنائية الدولية هي مكون أساسي من النظام الدولي متعددة الأطراف، وما تمثله المحكمة من دور دولي هام في محاربة افلات مجرمي الحرب من العقاب، وهذا لا يتحقق إلا من خلال قيام الدول بتقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية والعمل على تعزيز عملها.











رام الله - دنيا الوطنوقعت دولة فلسطين، كدولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، على مبادرة دولية جماعية من 66 دولة تهدف إلى الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية في وجه الهجوم الأمريكي الأخير على المحكمة تحديداً قرار الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المحكمة والعاملين فيها وأسرهم.