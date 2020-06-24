بعد إصابة ركاب بـ (كورونا).. طيران الإمارات تعلق رحلاتها القادمة من باكستان





وسجلت باكستان 3755 وفاة بالفيروس و188926 حالة إصابة مؤكدة.



رام الله - دنيا الوطنعلقت شركة طيران الإمارات، رحلاتها القادمة من باكستان، حيث سيدخل القرار المؤقت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.يأتي ذلك بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ركاب بفيروس (كورونا) في هونج كونج، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).وقالت متحدثة باسم الشركة، إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية الطويلة المدى في العالم: "ننسق عن كثب مع السلطات المختلفة وسنراجع وننفذ أي إجراءات إضافية مطلوبة بما يرضي جميع الأطراف قبل استئناف الخدمة من باكستان".وأضافت أن الشركة، وهي الناقلة التابعة لحكومة دبي، ستستمر في تسيير رحلات إلى باكستان.ورغم ارتفاع معدلات الإصابة بـ (كوفيد-19)، في باكستان، استبعد رئيس الوزراء عمران خان فرض إجراءات العزل العام الكامل.