أبو الغيط: مخطط الضم سيشكل تهديدًا للاستقرار بالمنطقة والأمن في العالم
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أن مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة سيدمر آمال السلام.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أن مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة سيدمر آمال السلام.
وشدد أبو الغيط، على أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية سيشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة والأمن في العالم.
جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة عقدها مجلس الأمن لبحث مخطط الضم الإسرائيلي عبر الفيديو.
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