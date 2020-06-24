أبو الغيط: مخطط الضم سيشكل تهديدًا للاستقرار بالمنطقة والأمن في العالم

وشدد أبو الغيط، على أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية سيشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة والأمن في العالم.





جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة عقدها مجلس الأمن لبحث مخطط الضم الإسرائيلي عبر الفيديو.















رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أن مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة سيدمر آمال السلام.