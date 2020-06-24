الأمين العام للأمم المتحدة: سنستمر بالوقوف ضد أي خطوات أحادية تقوض السلام

الأمين العام للأمم المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس: إن ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية، يعتبر اختراقاً للقانون الدولي ويهدد عملية السلام.



وقال خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، تبحث مخطط الضم الإسرائيلي، إننا "سنستمر بالوقوف ضد أي خطوات أحادية تقوض السلام وندعو لحل من خلال المفاوضات".



ودعا غوتيريش اللجنة الرباعية لاستئناف دورها كوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتاً إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه السلطة الفلسطينية والمخاطر المالية التي تواجهها بسبب جائحة (كورونا) وخفض دعم الدول المانحة واقتطاع إسرائيل لأجزاء من أموال المقاصة الفلسطينية.



ومن المقرر، أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قرار ضم أراض من الضفة الغربية في الأول من تموز/ يوليو المقبل.



وقال نتنياهو في تصريحات سابقة: إنه سيضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، بالإضافة إلى المستوطنات.



ويقول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إن ضم الضفة والأغوار سيترتب عليه تحمل إسرائيل مسؤولياتها عن الأرض المحتلة.