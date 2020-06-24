وزارة الحكم المحلي تستنكر هدم الاحتلال منزلاً في بيتونيا



وأكدت الوزارة أن مثل هذه الممارسات العنصرية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، خاصة أن المنزل الذي هدمته جرافات الاحتلال حاصل على رخصة للبناء من بلدية بيتونيا، الأمر الذي يفند ادعاءات الاحتلال ويكشف عن زيف الذرائع التي يختلقها في محاولة منه لتشديد الخناق على المواطنين ومنعهم من استغلال أراضيهم.



ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية ومنظمات الأمم المتحدة للتدخل السريع والضغط على الاحتلال لوقف مثل هذه الممارسات العنصرية ضد أبناء شعبنا في كافة مناطق تواجده.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الحكم المحلي قيام قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، بهدم منزل في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، بإدعاء البناء دون ترخيص.