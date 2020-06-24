ملادينوف: أي خطوات أحادية الجانب لا بد من وقفها من أجل تجنب حالة اللااستقرار

نيكولاي ملادينوف

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رام الله - دنيا الوطن

حذر مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف من حدوث تبعات خطيرة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها بسبب مخطط الضم الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن نسمح بأن تتم عملية الضم".



وقال في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن، لبحث مخطط الضم الإسرائيلي: إن المخطط سيكون له تبعاته داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، وربما يكون هناك انهيار للوضع الاقتصادي الضعيف أصلاً في الإقليم الذي يعيش حالة من اللااستقرار.



وأضاف: أن أي خطوات أحادية الجانب لا بد من وقفها من أجل أن نتجنت حالة اللا استقرار التي قد تنتج عن ذلك، ولا بد العمل من أجل إعادة الأطراف إلى المفاوضات بناءً على قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الثنائية.



وأكد مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: أن حل الدولتين على المحك، وهذا سيزيد من العنف.



وقال ملادينوف: إن طفلاً عمره ثمانية أشهر فقد حياته في غزة بسبب الظروف الراهنة، مشددا على أن على المؤسسات الدولية التحرك بمسؤولية، ونحن على استعداد لتقديم الدعم، ولكن لا يمكننا أن نحل محل السلطة الفلسطينية".



وأضاف: يمكننا أن نعيد الحوار البناء بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحسين الوضع على الأرض، وأدعو القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية إلى العودة إلى مسار التفاوض



وقال ملادينوف: إنه يمكن لخطة الضم الإسرائيلية أن تغير طبيعة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، داعياً تل أبيب للتخلي عن عملية الضم لأراض في الضفة الغربية.



وشدد مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على أن عملية الضم تهدد بإنهاء الجهود الدولية لدعم دولة فلسطينية تعيش في سلام مع دولة إسرائيل.