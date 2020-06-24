أبو هولي: مؤتمر المشرفين سيبحث قرار الضم وآليات تساعد (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين سيبحث بشكل مستفيض قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت واجزاء من الضفة الغربية المصنفة بالمنطقة (ج) تحت السيادة الاسرائيلية وتداعيات القرار ومخاطره على المنطقة برمتها علاوة على الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية (أونروا)، لإيجاد آليات تساعدها للخروج من أزمتها المالية دون المساس بالخدمات الاساسية المقدمة للاجئين والحفاظ على مهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.



وقال د.أبو هولي في بيان له اليوم الأربعاء ، أن أعمال الدورة "104" لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين ستبدأ صباح غد الخميس الموافق 25/6/2020 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو". من خلال وحدة الربط "الفيديو كونفرانس" نظراً للحالة الطارئة التي فرضتها جائجة (كورونا).



واوضح ابو هولي ان المؤتمر سيقف امام مخرجات مؤتمر التعهدات المستمرة للدول المانحة الذي عقد يوم امس الثلاثاء في نيويورك لافتا الى ان ما تم الاعلان عنه من تعهدات غير كاف للتغلب على العجز المالي في موازنة (أونروا).



واضاف بأن المؤتمر سيخرج بتوصيات حول القضايا المدرجة على جدول أعماله من ضمنها قضية القدس والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على مدينة القدس واهلها وعلى المسجد الاقصى ومحاولات تهويدها علاوة على دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصري، ونشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأوضاعها المالية والتنمية في الأرض الفلسطينية، إضافة إلى متابعة توصيات الدورة "82" لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة (105) المقبلة لمؤتمر المشرفين.



وتابع: "المؤتمر سيقف أمام تقرير قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة حول متابعة توصيات الدورة (103) السابقة لمؤتمر المشرفين".



ويتراس رئيس المؤتمر وفد دولة فلسطين والذي يضم كل من مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد حنون، ومدير عام الاعلام والعلاقات العامة رامي المدهون.