وزير التنمية يصدر قراراً بإغلاق الحضانات في كفر عقب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدر الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، صباح اليوم قراراً يقضي بوقف عمل الحضانات في منطقة كفر عقب وأي منطقة يتفشى فيها فيروس (كورونا) ذلك حرصا على سلامة أطفالنا وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.



وقال مجدلاني: "تقرر وقف عمل الحضانات في منطقة كفر عقب لمدة اسبوعين اعتباراً من تاريخ غداً الخميس الموافق 24/6/2020؛ مشيرًا إلى أن هذه التعليمات تخضع للمراجعة والتقييم".



وأوضح انه يتم مراجعة القرارات اعتماداً على تطورات الحالة الصحية في المناطق الموبوءة وذلك للحفاظ على سلامة وصحة الأطفال والحد من انتشار الفيروس، وتمنى وزير التنمية الاجتماعية السلامة للأطفال وذويهم.