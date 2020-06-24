"حماية" يطالب بالتحقيق حادث مقتل مواطن فلسطيني في العيزرية



ووفق متابعة المركز، فقد قامت الشرطة الفلسطينية برفقة طواقم بلدية العيزرية، بتنفيذ أمر قضائي ضد عائلة من عائلات العيزرية، وأثناء تنفيذ الأمر القضائي قام أفرد من الشرطة بإطلاق أعيرة نارية اتجاه أبناء عائلة العموري الذين أبدوا اعتراضهم على تنفيذ الأمر القضائي، الأمر الذي ترتب عليه مقتل المواطن علاء محمد العموري (41 عاما) واصابة ثلاثة أخرين من نفس عائلة القتيل.



مركز حماية إذ يعبر عن أسفه الشديد لمقتل المواطن العموري، فإنه يطالب بإجراء تحقيق في الحادث ونشر نتائجه على الملأ، كما يؤكد على أن سلوك الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون يجب أن يحترم في كل الأوقات محددات القانون ومعايير استخدام القوة.





ويطالب بتفعيل كافة الإجراءات والتدابير القصوى التي من شأنها ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث؛ بهدف حماية المواطنين

وتعزيز أمنهم.





رام الله - دنيا الوطنطالب مركز حماية لحقوق الإنسان، بالتحقيق في قتل قوات الشرطة لمواطن فلسطيني في بلدة العيزرية في القدس الشرقية.وقال المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المواطن علاء محمد العموري (41 عاماً) لقي ، مصرعه جراء اصابته بعيار ناري أطلقته قوة شرطية فلسطينية اتجاهه في العيزرية شرق مدينة القدس.كما أصيب في الحادث ثلاثة مواطنين أخرين، وذلك يوم أمس الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020م ، أثناء تنفيذ قوة شرطية لقرار قضائي باستلام قطعة أرض مستأجرة من إحدى العائلات.