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شؤون فلسطينية

حماس تعلق على الحكم بسجن الأسير عاصم البرغوثي أربع مؤبدات

حماس تعلق على الحكم بسجن الأسير عاصم البرغوثي أربع مؤبدات
عاصم البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، على الحكم بسجن الأسير عاصم البرغوثي أربع مؤبدات. 

وقالت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها: إن "حكم محكمة الاحتلال الصهيوني على الأسير المجاهد عاصم البرغوثي أربعة مؤبدات لا يمثل إلا صفراً  أمام صموده ولن يفت من عضده أو ينال من إرادته الصلبة ومعنوياته العالية".

وأضافت: "مهما علت الأحكام (الصهيونية) بحق الأسرى الأبطال من الشباب الثائر في الضفة الغربية فهي واهية وإن تحريرهم وتبييض السجون هو عهد قطعته المقاومة على نفسها وماضية لتحقيقه مهما كلفها ذلك من ثمن".

وقالت حماس: إن الاعتقالات المتواصلة في الضفة الغربية والأحكام الصادرة من الاحتلال بحق الشباب الثائر والمجاهدين لن تخمد جذوة المقاومة أو تكسر همم الثائرين في وجه الاحتلال (الصهيوني).

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