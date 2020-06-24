محكمة (عوفر) تحكم بالسجن المؤبد أربع مرات على الأسير عاصم البرغوثي





وقال موقع (والا) الإسرائيلي إن المحكمة العسكرية في (عوفر) حكمت بالسجن المؤبد أربع مرات على الأسير عاصم البرغوثي، بعد تنفيذ عملية أودت حياة ثلاثة إسرائيليين قبل نحو عامين.





ومن بين الإسرائيليين الثلاثة، جنديان وذلك بمستوطنتي (غفعات آساف) و(عوفرا)، بالإضافة إلى تهم "أمنية خطيرة" أخرى، وفق القناة.











رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة إسرائيلية اليوم الأربعاء على أسير فلسطيني، بالسجن المؤبد أربع مرات، بحجة تنفيذه عملية أدوت بحياة ثلاثة إسرائيليين قبل نحو عامين.