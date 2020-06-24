محكمة إسرائيلية ترفض النظر بدعوى بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ضد المستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية، قراراً، اليوم الأربعاء، رفضت من خلاله النظر في الدعوى، التي قدمتها بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، ضد جمعية (عطيريت كوهانيم) الاستيطانية، لإلغاء قرارات قضائية سابقة، تُساند ادعاءات الجمعية الاستيطانية في قضية عقارات باب الخليل في مدينة القدس.



وصدر قرار المحكمة، بعد يوم واحد من عقد الجلسة الأولى للقضية، وقبل سماع أي من البينات، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين للقضية، كون أن الطاقم القانوني للبطريركية قد قدّم إثباتات جديدة وشهادات موّثقة، تؤكد فساد صفقة تسريب عقارات باب الخليل، وتدين عدد من القائمين عليها، بأكثر من خرق قانوني وتعدٍ في الصلاحيات ورشاوى وابتزاز وتزوير.



وأكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، أنها سترفع القضية للمحكمة العليا، التي سبق وأن عكست قرارات للمحكمة المركزية في هذا الملف، وأنها، وعلى مدار الأربعة عشر عاماً الماضية، استخدمت جميع الوسائل القانونية لإلغاء الصفقة المشبوهة، وهي ما زالت مُصرة على إنقاذ عقارات باب الخليل من أيدي الجمعية الاستيطانية.