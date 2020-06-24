"الأوقاف" بغزة تُصدر بيانًا حول مساجد القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، استمرار فتح المساجد وإقامة الجمعة، وصلوات الجماعة في مساجد قطاع غزة، وفق الضوابط والإجراءات الوقائية، التي تم الإعلان عليها سابقًا، المتمثلة بإحضار سجادة الصلاة، والتزام التباعد، وعدم المصافحة وغيرها.



وشددت الأوقاف في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" على ضرورة التزام المواطنين، بتلك الإجراءات، فهو واجب شرعي لا يجوز التقصير فيه، من أجل الحفاظ على سلامتهم.



وكانت وزارة الأوقاف، بالضفة أعلنت اليوم الأربعاء، عن تعليق صلاة وخطبة الجمعة، هذا الأسبوع، ليوم 26/6/2020، حيث ستقام صلاة الظهر في البيوت في جميع محافظات الضفة الغربية.



وأفادت الوزارة في بيان مقتضب عبر صفحتها: بناء على توصية جهات الاختصاص، وبسبب تسارع وتيرة انتشار المرض، وحرصاً على صحة المواطنين، تُعلق صلاة الجمعة ليوم 26/6/2020 وتقام صلاة الظهر في البيوت.