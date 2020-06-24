شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُصدر قراراً جديداً بشأن الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس يُصدر قراراً جديداً بشأن الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس (كورونا)
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أوعز الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى الحكومة وأجهزتها المختلفة، وإلى الأجهزة الأمنية والصحية، بفرض كل الإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامة المواطنين وصحتهم، بما يشمل منع التجمعات بأشكالها كافة، ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية، تحت طائلة المسؤولية القانونية، والقيام بكل ما هو ضروري لهذه الغاية الوطنية النبيلة.

وقال الرئيس عباس في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين، "إننا اليوم بحاجة لمزيد من اليقظة والحذر والاحتراز، لكي نحد من مخاطر هذه الموجة الجديدة من وباء (كورونا)، والتي حذرت منها منظمة الصحة العالمية، كونها أشد خطورة بأضعاف من الموجة السابقة".

ودعا  للعمل سوياً، حكومة وشعبا كلٌ من موقعه، وفي حدود اختصاصه ومسؤوليته، لتوفير أقصى درجة ممكنة من إجراءات الوقاية، لنواجه معاً هذا الخطر، الذي يُهدد كل بيت وكل مواطن في بلدنا، الذي يُعاني أصلاً ما يُعاني من وباء الاحتلال، وإرهاب المستوطنين.

وفيما يلي نص الكلمة:

"ولا تَقْتُلوا أَنفسكُم إنَّ الله كان بِكُم رحيما" صدق الله العظيم

يا أبناء شعبنا الفلسطيني المُرابط والصابر

أُخاطبكم وأنا واحدٌ منكم.. أُخاطبكم ليس فقط كرئيس، بل أيضاً كأب وأخ لكل واحدة وواحد منكم.. أُخاطبكم وأنا أرى الخطر الداهم الذي تحمِلهُ تداعيات تفشي فيروس كورونا في بلادنا والعالم، أُخاطب فيكم الوعي والحس والضمير الوطني والإنساني، لكي نُواجه معاً هذا الخطر الذي يُهدد كل بيت وكل مواطن في بلدنا الذي يُعاني أصلاً ما يُعاني من وباء الاحتلال وإرهاب المستوطنين.

لقد نجحنا سويّاً أيها الأحبة في بدايات ظهور هذا الوباء، وبالتزامكم وتضامنكم ووعيكم في مواجهته والحد من انتشاره في أضيق نطاق ممكن، وبدرجة نالت إشادة واحترام العالم أجمع، لكننا اليوم بحاجة أكبر لمزيد من اليقظة والحذر والاحتراز لكي نحد من مخاطر هذه الموجة الجديدة من الوباء، والتي هي كما تُشاهدون، وكما تُحذر منظمة الصحة العالمية، أشد خطورة ربما بعشرة أضعاف من الموجة السابقة.

لقد نزلتُ سابقاً إلى الشارع بنفسي من أجل تعزيز الوعي الجماعي لمواجهة فاجعة هذا الوباء، هذه المواجهة التي تقتصر فقط على الإجراءات الوقائية، وبما يشمل منع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات الواقية والمحافظة على النظافة العامة والشخصية، واتباع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن جهات الاختصاص.

وأجدني اليوم مضطراً إلى مخاطبتكم من جديد، وبالذات أمام تفاقم انتشار الفيروس بشكل شديد الخطورة، لكي نعمل سوياً، الحكومة والشعب؛ وكلٌ من موقعه وفي حدود اختصاصه ومسؤوليته، لتوفير أقصى درجة ممكنة من إجراءات الوقاية، انطلاقاً من التوجيه النبوي الكريم: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".

وانطلاقاً من واجبي ومسؤوليتي الرسمية والأخوية والأبوية، فقد أوعزت إلى الحكومة وأجهزتها المختلفة، وإلى الأجهزة الأمنية والصحية بالذات، من أجل فرض كل الإجراءات الوقائية، وبكل صرامة والتزام، حمايةً لكم، وحفاظاً على سلامتكم وصحتكم، التي هي غايتنا ومقصدنا، بما يشمل منع التجمعات بأشكالها كافة، ومراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية تحت طائلة المسؤولية القانونية، والقيام بكل ما هو ضروري لهذه الغاية الوطنية النبيلة التي نتوخاها.

حفظكم الله.. وقاكم الله.. نصركم الله..
هذه صرخة من القلب إلى القلب
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخبار ذات صلة

&#34;حماية&#34; يطالب بالتحقيق حادث مقتل مواطن فلسطيني في العيزرية

"حماية" يطالب بالتحقيق حادث مقتل مواطن فلسطيني في العيزرية

النقل والمواصلات بغزة تشرع بفحوصات عملية لسائقي قوات التدخل وحفظ النظام

النقل والمواصلات بغزة تشرع بفحوصات عملية لسائقي قوات التدخل وحفظ النظام

هيئة حقوقية توجه مطالبة للأجهزة الأمنية بغزة بشأن استدعاء واحتجاز كوادر فتحاوية

هيئة حقوقية توجه مطالبة للأجهزة الأمنية بغزة بشأن استدعاء واحتجاز كوادر فتحاوية

حماس تعلق على الحكم بسجن الأسير عاصم البرغوثي أربع مؤبدات

حماس تعلق على الحكم بسجن الأسير عاصم البرغوثي أربع مؤبدات

محكمة (عوفر) تحكم بالسجن المؤبد أربع مرات على الأسير عاصم البرغوثي

محكمة (عوفر) تحكم بالسجن المؤبد أربع مرات على الأسير عاصم البرغوثي

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن منح دراسية في الهند

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في الهند

محكمة إسرائيلية ترفض النظر بدعوى بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ضد المستوطنين

محكمة إسرائيلية ترفض النظر بدعوى بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ضد المستوطنين

البرغوثي: نحذر من الخطورة على حياة مرضى غزة المحرومين من العلاج

البرغوثي: نحذر من الخطورة على حياة مرضى غزة المحرومين من العلاج

التعليقات

الدنيا حكايات

وزير فلسطيني عاطل عن العمل

وزير فلسطيني عاطل عن العمل

شؤون فلسطينية

النقل والمواصلات بغزة تشرع بفحوصات عملية لسائقي قوات التدخل وحفظ النظام

النقل والمواصلات بغزة تشرع بفحوصات عملية لسائقي قوات التدخل وحفظ النظام

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن منح دراسية في الهند

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في الهند

تجمع (حرية) يُقدم شكوى للمقررين الأمميين الخاصين بشأن إعدام الشاب عريقات

تجمع (حرية) يُقدم شكوى للمقررين الأمميين الخاصين بشأن إعدام الشاب عريقات

عشراوي: استهداف (أونروا) هو استهداف لجوهر الحق الإنساني الفلسطيني

عشراوي: استهداف (أونروا) هو استهداف لجوهر الحق الإنساني الفلسطيني

الرجوب: دعونا جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي لحضور الاجتماع المشترك

الرجوب: دعونا جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي لحضور الاجتماع المشترك

غزة: الشرطة تٌنهي خلافين ماليين بقيمة 24 ألف دينار

غزة: الشرطة تٌنهي خلافين ماليين بقيمة 24 ألف دينار

&#34;التوجيه السياسي&#34; بغزة تُصدر كتاباً حول &#34;مسيرات العودة&#34;

"التوجيه السياسي" بغزة تُصدر كتاباً حول "مسيرات العودة"

صور: الشرطة تفتتح المقر الجديد لمركز &#34;الشيخ رضوان&#34;

صور: الشرطة تفتتح المقر الجديد لمركز "الشيخ رضوان"

منوعات

شاهد أحدث ظهور لسميرة توفيق في المستشفى

شاهد أحدث ظهور لسميرة توفيق في المستشفى

كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة بسبب ملابسها؟

كيف نجت سعاد حسني من علقة ساخنة بسبب ملابسها؟

بلاغ للنائب العام ضد نور هشام سليم بعد دفاعه عن سارة حجازي

بلاغ للنائب العام ضد نور هشام سليم بعد دفاعه عن سارة حجازي

عبير صبري تُعلق على الشابة التي طلبت الزواج عبر &#34;فيسبوك&#34;

عبير صبري تُعلق على الشابة التي طلبت الزواج عبر "فيسبوك"

صورة نادرة لهالة فاخر قبل 50 عاماً تكشف معلومة لم يعرفها الكثيرين

صورة نادرة لهالة فاخر قبل 50 عاماً تكشف معلومة لم يعرفها الكثيرين

صورة نادرة لعمرو دياب مع نبيلة عبيد.. ماقصتها؟

صورة نادرة لعمرو دياب مع نبيلة عبيد.. ماقصتها؟

&#34;تليف بالرئتين&#34;.. تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

"تليف بالرئتين".. تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

ماحقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان المُنتصر بالله؟

ماحقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان المُنتصر بالله؟

شاهد: جيجي حديد تصنع الفلافل ببراعة

شاهد: جيجي حديد تصنع الفلافل ببراعة

ريهام سعيد تُقاضي شقيق ياسمين عبد العزيز بسبب ماقاله عنها

ريهام سعيد تُقاضي شقيق ياسمين عبد العزيز بسبب ماقاله عنها

عربي

سبعة قتلى في الهجمات الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا

سبعة قتلى في الهجمات الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا

مصر تسجل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و87 وفاة

مصر تسجل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و87 وفاة

قتيلان وعدة إصابات بقصف جهات &#34;معادية&#34; لمدينتين في سوريا

قتيلان وعدة إصابات بقصف جهات "معادية" لمدينتين في سوريا

وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا

وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا