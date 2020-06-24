شؤون فلسطينية

الرجوب: دعونا جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي لحضور الاجتماع المشترك

الرجوب: دعونا جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي لحضور الاجتماع المشترك
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
تعقد الحكومة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة (فتح) اجتماعاً اليوم بالأغوار، في إطار برنامج وطني وسياسي بامتياز؛ لحماية الأغوار من خطر الضم.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء جبريل الرجوب، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه تم دعوة جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي؛ لحضور الاجتماع من أجل التحدث بلغة واحدة، وتوجيه رسالة لأهلنا في الأغوار بأن مهمتنا هي توفير كل إمكانيات البقاء والصمود في أرضهم.

وأضاف الرجوب، أن مئات الرياضيين، وبزيهم الرسمي، سيكونون جزءاً من النشاط الرسمي في الأغوار اليوم بالأراضي المهددة بالضم وفي إطار اليوم الأولمبي العالمي، الذي صادف أمس.

وشدد الرجوب على أهمية المهرجان الوطني الأول، الذي نظم في أريحا قبل يومين، والذي حمل رسائل ومضامين استثنائية وبعضها غير مسبوق، سواء من خلال الحضور الدولي وخطابهم وتمسكهم بالشرعية الدولية، وأنهم إلى جانب شعبنا، وأن الحشد الشعبي العفوي للمهرجان من أطياف شعبنا، شكل نموذجاً إيجابياً، مشيراً إلى حوار في المحافظات الشمالية والجنوبية وفي القدس والشتات، للبحث عن آليات تعبر عن رفض ومقاومة الضم.

وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية، جدد الرجوب دعوة حركة (فتح) للجميع للاتفاق على ثلاثة بنود، الأول: أن عدو شعبنا المركزي هو الاحتلال، وأنه لا تناقض مع أي فلسطيني، والبند الثاني: هو أن لملمة الحالة الوطنية الفلسطينية، لن يكون إلا بالحوار الهادف والصادق المرتكز على فهم شعبنا، بأن قضيتنا هي سياسية، وأن قيادتنا هي واحدة، ممثلة بمنظمة التحرير مع جاهزية الحركة لإعادة صياغة كل شيء وفق هذا المفهوم والعقيدة الوطنية.

وبين الرجوب، أن البند الثالث ووفق استراتيجية حركة (فتح) أننا إذا كنا غير قادرين على تحقيق الوحدة، فإنه يتوجب علينا التوحد على بند واحد، وهو مواجهة الضم وتصفية القضية الفلسطينية، وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق ذلك.

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