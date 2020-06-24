اليابان تتبرع لوكالة (أونروا) بمليون ونصف مليون دولار



ودعت (أونروا) كافة الدول الأعضاء للعمل بشكل جماعي، وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل، ويتم تمويل برامج الوكالة الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضاً من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة.

رام الله - دنيا الوطنقدمت الحكومة اليابانية، تبرعاً بأكثر من 1,5 مليون دولار لدعم جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في الاستجابة لجائحة (كوفيد- 19) في سائر أقاليم عملياتها الخمس في غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس والأردن ولبنان وسوريا.وأوضحت الوكالة، أن هذا التبرع السخي من اليابان، يمكن (أونروا) من مواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية للاجئي فلسطين، كما أنه سيسمح للوكالة بتوفير معدات الحماية الشخصية، والتي تشمل الكمامات والأرواب والقفازات ونظارات الحماية وواقيات الوجه، لثلاثة آلاف عامل في مجال الرعاية الصحية، الذين يعدون الخطوط الأمامية لاستجابة الوكالة لمكافحة جائحة (كوفيد- 19) في كافة مراكز (أونروا) الصحية البالغ عددها 141 مركزاً.وبالشراكة مع الداعمين الأقوياء، مثل اليابان، تستمر (أونروا) في جهودها لحماية سلامة العاملين على الخطوط الأمامية، وللمضي قدماً في منع تفشي (كوفيد- 19) في الوقت الذي تواصل فيه تقديم الرعاية الصحية الأولية المنقذة لأرواح لاجئي فلسطين.