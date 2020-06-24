غزة: الشرطة تٌنهي خلافين ماليين بقيمة 24 ألف دينار

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت العلاقات العامة في الشرطة الفلسطينية- قسم حل النزاعات في مقر مدينة عرفات للشرطة "الجوازات" بغزة، خلافين ماليين بقيمة 24 ألف دينار.



وقال المقدم سامح اشتيوي، رئيس قسم حل النزاعات في وحدة العلاقات العامة: "إن القسم أنهى الخلاف المالي الأول بين طرفي النزاع بين المشتكي (م. ب) والمشكو ضده (م. ي) بقيمة 29.250 شيكلاً" على إثر خلاف قديم بين الطرفين.



وأوضح المقدم اشتيوي، أنه تم استدعاء الطرفين والاستماع لهما، حيث تعهد المشكوه ضده، بتسديد كامل المبلغ للمشتكي، وإنهاء الخلاف الكامل بينهما.



في سياق متصل، أنهى قسم حل النزاعات خلافاً مالياً بقيمة 17 ألف دينار أردني بين طرفي الخلاف المشتكي (ح. د) والمشكو ضده (م. ع) وتعهد الطرف الأخير، بتسديد كامل المبلغ للمشتكي.