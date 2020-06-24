"التوجيه السياسي" بغزة تُصدر كتاباً حول "مسيرات العودة"

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في وزارة الداخلية والأمن الوطني، كتابًا بعنوان "مسيرات العودة"؛ والذي يوثّق محطة مهمة من محطات نضال شعبنا الفلسطيني، ضد الاحتلال الإسرائيلي.



ويقع الكتاب في 229 صفحة، وهو مؤلّف من ثلاثة فصول، جاء الأول بعنوان: المقاومة الفلسطينية، والقانون الدولي، والثاني بعنوان: مسيرات العودة الكبرى وفك الحصار، في حين جاء الفصل الثالث والأخير بعنوان: تجارب تحررية، ورؤية مستقبلية لمسيرات العودة.



وقام على تأليف الكتاب نُخبة من كادر هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، إيماناً بأهمية هذه القضية التي شكّلت محطة مهمة من محطات تاريخ شعبنا الفلسطيني، ونضاله من أجل نيل حريته واستقلاله.



وأهدت هيئة التوجيه السياسي، نسخة من الكتاب لقيادة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وذلك خلال زيارة وفد من قيادة الهيئة، لقيادة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.



وشكر رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة، أ. خالد البطش، هيئة التوجيه السياسي على توثيق مسيرات العودة، طيلة الأشهر الماضية، الأمر الذي يعكس حرص وزارة الداخلية على مواكبة المناسبات والفعاليات الوطنية.



يشار إلى أن الفعاليات الشعبية السلمية، تحت عنوان "مسيرات العودة وكسر الحصار"، انطلقت في 30 آذار/ مارس 2018 على السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، واستمرت أكثر من عام ونصف.