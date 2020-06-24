شؤون فلسطينية

صور: الشرطة تفتتح المقر الجديد لمركز "الشيخ رضوان"

صور: الشرطة تفتتح المقر الجديد لمركز "الشيخ رضوان"
جانب من الافتتاح
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت قيادة الشرطة الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، المقر الجديد لمركز شرطة (الشيخ رضوان) بمنطقة (المقوسي) غرب مدينة غزة.

وحضر حفل الافتتاح كلّ من: اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، ومساعده اللواء محمود أبو وطفة، والنائب العام، المستشار ضياء المدهون، إلى جانب مدير عام الشرطة، اللواء محمود صلاح، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والإدارات الشرطية، فضلاً عن شخصيات فصائلية، ونخب مجتمعية.

بدوره، أكد اللواء صلاح، أن قيادة الشرطة، تواصل جهودها من أجل تطوير وتعزيز المقار الشرطية، من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن الفلسطيني.

وذكر صلاح، أنه تم إنشاء المقرر الجديد لمركز شرطة الشيخ رضوان، وفق المعايير والمقاييس، التي تراعي خدمة المواطنين، مؤكداً أن الشرطة ستستمر بتقديم الخدمة الشرطية، رغم صعوبة الظروف، وقلة الإمكانيات.

وبيّن أن قيادة الشرطة، تعمل على تنمية وتطوير القدرات والطاقات داخل الكادر الشرطي، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، في إطار تعزيز أركان المنظومة العدلية في خدمة الوطن والمواطن.

وتقدّم مدير عام الشرطة، بالشكر لكلّ من ساهم في إنشاء هذا البناء، وفي مقدمتهم المدير العام السابق للشرطة، اللواء تيسير البطش.

وفي السياق، أكد اللواء أبو نعيم، على مواصلة قيادة وزارة الداخلية عملها في بناء وتعزيز المؤسسة الأمنية والشرطية في قطاع غزة، برغم كل الظروف والتحديات الصعبة.

وأضاف أن العمل يجري بمسارين: تطوير وتأهيل الكادر الشرطي والأمني، إلى جانب بناء وإعمار المراكز والمقار، في سبيل خدمة أبناء شعبنا.

ولفت أبو نعيم إلى أن العديد من المراكز الأمنية والشرطية بحاجة إلى إعادة بناء وترميم، خاصة بعد تكرار استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال الحروب التي شنّها على قطاع غزة، وعدوانه المتواصل على أبناء شعبنا.






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