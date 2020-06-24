الأشغال تطرح عطاء تقديم خدمات هندسية لطريق وادي النار البديل

ويجعلها أكثر أمناً، مما يوفر الوقت والجهد.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، عن طرح عطاء تقديم خدمات هندسية (دراسات وتصاميم وإعداد وثائق عطاء) لمشروع الطريق البديل لشارع وادي النار، حيث يبدأ الطريق من بلدة العبيدية شمال شرق بيت لحم، وينتهي ببلدة السواحرة شرق القدس.وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة: إن أهمية هذا الشارع البديل، تكمن في تخفيف الأزمة المرورية، مما يساهم في زيادة العجلة الاقتصادية وإنعاشها، كونه ممراً تجارياً لمئات الشاحنات، التي تنقل البضائع من وإلى المحافظات الجنوبية، كون أن الطريق الجديد، سيكون أكثر انسيابية، مما يسهل حركة السير