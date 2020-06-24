وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات فيروس (كورونا) في محافظة الخليل

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة، الدكتور مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن الاختلاط والزيارات والمناسبات الاجتماعية، ساهمت بشكل كبير في انتشار فيروس (كورونا) في محافظة الخليل، بشكل لافت.



وكشفت الكيلة، أن وزارة الصحة، تعمل على إعداد خطة صحية شاملة للسيطرة على فيروس (كورونا) في محافظة الخليل، مضيفة: "سنجري لقاءات واجتماعات مع أصحاب الشأن في المحافظة، اليوم وحتى الأحد لتجهيزها".



وأشارت الكيلة، إلى أن وزارة الصحة، أجرت أكثر من 100 ألف فحص مخبري لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين.



جاء ذلك، خلال جولة للوزيرة الكيلة في محافظة الخليل؛ لمناقشة الوضع الوبائي، بعد تسجيل إصابات متزايدة بالفيروس في المحافظة، وتلتقي المحافظ اللواء جبرين البكري.