الأوقاف: إلغاء خطبة وصلاة الجمعة لهذا الأسبوع بكافة محافظات الوطن





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، عن تعليق صلاة وخطبة الجمعة، هذا الأسبوع، ليوم 26/6/2020، حيث ستقام صلاة الظهر في البيوت.وأفادت الوزارة في بيان مقتضب عبر صفحتها: بناء على توصية جهات الاختصاص، وبسبب تسارع وتيرة انتشار المرض، وحرصاً على صحة المواطنين، تُعلق صلاة الجمعة ليوم 26/6/2020 وتقام صلاة الظهر في البيوت.