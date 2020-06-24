شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني يُدين مقتل مواطن في العيزرية شرق القدس

المركز الفلسطيني يُدين مقتل مواطن في العيزرية شرق القدس
رام الله - دنيا الوطن
قتل مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 23 حزيران/ يونيو 2020، علاء محمد العموري، (41 عاماً)، وأصيب شقيقاه وابن عمه، بالأعيرة النارية، أثناء تنفيذ قوة شرطية فلسطينية وطواقم بلدية العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة، قراراً قضائياً باستلام قطعة أرض مستأجرة من إحدى العائلات.

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال الحادث، ويؤكد على ضرورة فتح تحقيق جدي فيه، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني.

ووفق تحقيقات المركز، وما أفاد به شهود العيان، فإنه عند الساعة الثانية بعد ظهر يوم أمس، توجهت الشرطة الفلسطينية، برفقة الأجهزة الأمنية، بلباس مدني، وطواقم بلدية العيزرية، لتنفيذ حكم محكمة، باستلام قطعة أرض، كانت عائلة العموري قد استأجرتها منذ عشرات السنين، وتعود بالأصل لصالح دير مسيحي، وتنوي بلدية العيزرية إقامة مشروع متنزه على الأرض.

وأضاف المركز: اعترضت القوة الأمنية وطاقم البلدية مجموعة من أبناء عائلة العموري، الذين رفضوا تسليم الأرض، مدعين ملكيتها، ونشب خلال ذلك شجار عنيف بين الطرفين، على إثره قامت عناصر الشرطة الفلسطينية، باعتقال شخصين من ابناء عائلة العموري وتقييدهما.

واثناء محاولة أبناء العائلة منع عملية اعتقالهما، أطلقت الشرطة الفلسطينية، الأعيرة النارية باتجاههم، ما أسفر عن إصابة المواطن علاء محمد العموري، (41 عاماً)، وشقيقيه، عامر، (44 عاماً)، وعمر (37 عاماً)، وابن عمه علي، بالأعيرة النارية، وعند حوالي الساعة 3:15 مساءً، أعلن عن مصرع المواطن علاء العموري، متأثراً بإصابته في الصدر، بعد وصوله إلى مستشفى (هداسا) العيسوية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة لتلقي العلاج.

وعلى إثر مقتل العموري، هاجمت مجموعة من الشبان مقر مبنى بلدية العيزرية، وقامت برشقه بالحجارة، والزجاجات الحارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، على الرغم من وجود أشخاص داخل المبنى، كما وقامت بإحراق مركبة رئيس بلدية العيزرية، عصام فرعون، وتهديده.

وذكر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، “أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية، تحركت برفق بلدية العيزرية، من أجل تنظيف قطعة أرض وفتح طريق فيها لإقامة مشروع عليها، وأثناء ذلك، قامت مجموعة من الأشخاص باعتراضهم ووقع شجار، أطلقت خلاله النيران، واصيب عدد من الأشخاص، تم نقلهم إلى مستشفيات الداخل؛ لتلقي العلاج، وأضاف ارزيقات: أنه تبين وفاة مواطن نتيجة لإصابته بالشجار، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل الحادثة”.

وعبر المركز عن قلقه من تكرار مثل هذه الحوادث، فإنه يؤكد ضرورة أن تكون التحقيقات جدية، وأن تعلن نتائجها على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني.

كما يؤكد المركز على حق السلطة بفرض القانون، لكن مع ضرورة التزام قوات الأمن بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، ووفق قواعد التناسب حسبما أقرته المعايير الدولية.

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