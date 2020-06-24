(يديعوت) تكشف.. إلى أين وصلت المنحة القطرية؟





ووفقاً للصحيفة، وصلت المنحة القطرية إلى إسرائيل، أمس، بطائرة خاصة.



يُشار إلى أنّ المنحة القطرية، تصل إلى قطاع غزّة بشكلٍ شهري منذ ما يقارب العام ونصف، ويستفيد منها 50 إلى 120 ألف أسرة فلسطينية فقيرة في القطاع بقيمة (100$) لكل أسرة.











رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم بالفعل تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز، بعد تأخير دام عدة أسابيع.