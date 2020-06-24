غزة.. الدفاع المدني: إمهال محطات الغاز المُخالفة شهرين لتسوية أوضاعها

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت إدارة الأمن والسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني، جولاتها التفتيشية على محطات الغاز في محافظات قطاع غزة، لتفقد التزامها بإجراءات واشتراطات الوقاية والسلامة.



وقال د. محمد المغير، مدير إدارة الأمن والسلامة: إن اللجنة المشتركة من الدفاع المدني، والنيابة العامة، ووزارة الحكم المحلي، أنهت جولات كشف ومعاينة على 51 محطة غاز على مستوى محافظات قطاع غزة، خلال الأسابيع الماضية.



وأضاف المغير في تصريح خاص، أنه تم إعداد كشف بأسماء محطات الغاز المخالفة لتلك الشروط، وإمهالها فترة شهرين لتسوية أوضاعها، والتزامها باشتراطات الأمن والسلامة داخل تلك المنشآت؛ وذلك حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا وتفادياً لوقوع حوادث تُعرض حياة المواطنين للخطر.



وفي سياق متصل، لفت المغير إلى استمرار جولات الكشف والمعاينة للجنة المشتركة على محطات الوقود البالغ عددها أكثر من 170 محطة على مستوى محافظات قطاع غزة، للتأكد من سلامة إجراءاتها الفنية، ومطابقتها للشروط والمواصفات العامة.