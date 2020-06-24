صحة غزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية



ونشرت صحة غزة، التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) الجديد (باللغتين العربية والإنجليزية).



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ونشرت صحة غزة، التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) الجديد (باللغتين العربية والإنجليزية).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، إجراء 218 عينة جديدة لفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه لم تسجيل أي إصابات جديدة.