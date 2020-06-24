الجبهة الشعبية: سوريا تواجه إسرائيل ومنظمات الإرهاب وقانون قيصر

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رام الله - دنيا الوطن

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، العدوان الإسرائيلي المتواصل، الذي استهدف الأراضي السورية، مساء أمس ومنتصف الليلة الماضية، بقصف عدّة مواقع في ريف حماة ودير الزور والسويداء.



وقالت الشعبية، في تصريحٍ وصل "دنيا الوطن": إنّ هذا العدوان المباشر، يأتي ضمن مخططٍ شامل لاستهداف الدولة السورية، التي تواجه- إلى جانب منظمات الإرهاب- قانون قيصر الذي يُشدّد الخناق والحصار عليها، سعيًا لإسقاطها، بعد فشل الخيار العسكري الذي استهدفها منذ عام 2011.



وأكّدت الشعبية إسنادها ودعمها الكامل لسوريا، داعية الشعوب العربية وقواها الوطنية إلى دعم الدولة، والحقوق السورية، والتصدّي للمخططات المعادية.