مجدلاني يُقرر إغلاق الحضانات في كفر عقب وأي منطقة يتفشى فيها (كورونا)

وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، قراراً بوقف عمل الحضانات في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة، وأي منطقة يتفشى فيها فيروس كورونا، حرصا على سلامة أطفالنا وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.



وجاء في القرار في بيان وصل "دنيا الوطن": "تقرر وقف عمل الحضانات في منطقة كفر عقب لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ غد الخميس الموافق 25/6/2020".



وأوضح مجدلاني انه يتم مراجعة القرارات اعتماداً على تطورات الحالة الصحية في المناطق الموبوءة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة الأطفال والحد من انتشار الفيروس.