مؤسسة الحق: سلطات الاحتلال تراوغ بتسليم جثمان الشهيد أحمد عريقات



وأكد جبارين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء، استمرار ومضي دولة فلسطين في معاقبة وملاحقة مجرمي الحرب من القادة والمسؤولين في حكومة الاحتلال، وبذل كافة الجهود لوضع حد لهذه البلطجة من خلال تقديم ملف الإعدامات الميدانية، وتدمير ممتلكات المواطنين، وغيرها للمحكمة الجنائية الدولية.



وشدد جبارين، على أن هذه ليست الجريمة الأولى والوحيدة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، بذات الكذبة والحجة، مؤكداً عدم وجود أي منطق في ادعاءات سلطات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير مؤسسة (الحق) شعوان جبّارين: إنه سيتم اليوم توجيه رسالة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي حول جريمة إعدام الشاب أحمد عريقات، بالاستناد إلى شهود العيان، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال، تراوغ بمسألة تسليم جثمانه، حيث أبلغت العائلة بالتواصل مع الارتباط الفلسطيني، وذلك لكسر الموقف الفلسطيني، والاستغلال السياسي لمعاناة الأسرة.