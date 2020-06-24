مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام تُؤكد رفضها لضم أراض من دولة فلسطين



وأضاف الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أنه يواصل اتصالاته مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولكسمبورغ، حيث أجرى اتصالاً مع وزير خارجية لكسمبورغ، الذي جدد موقف بلاده الرافض لخطة الضم، بالإضافة إلى حديثه مع رؤساء الكتل البرلمانية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، الذي من المقرر أن

يجتمع قريباً للبحث في الخطوة الإسرائيلية، مؤكدين رفضهم لها.



وأكد الفرا أن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورجسدرف، نقل خلال كلمته في المهرجان الرافض للضم في أريحا، موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للضم، موضحاً أن على وزراء خارجية دول الاتحاد الأعضاء في مجلس الأمن أن

يؤكدوا هذا الموقف في اجتماع اليوم.

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا: إن مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام، وممثلته في الرباعيةالدولية، سوزانا تريستال، جددت تأكيدها خلال اتصال هاتفي معه، على موقف الاتحاد الرافض لقيام إسرائيل بضم أجزاء من أراض دولة فلسطين.