نادي الأسير: الأوضاع بالغة التعقيد والصعوبة داخل سجون الاحتلال



وعبّر فارس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد من انتشار فيروس (كورونا) بين الأسرى، في ظل عدم توفر وسائل النظافة والتعقيم والاكتظاظ والتواصل المباشر بين الأسرى، ووجود المرضى منهم، مؤكداً في السياق، عدم انتشار الفيروس حتى اللحظة.



وبشأن مسألة زيارات ذوي الأسرى، أشار فارس إلى أن المنظمات الدولية، رغم مناشداتنا لها بالتدخل؛ للتأثير على حكومة الاحتلال، للسماح لذوي الأسرى بزيارة أبنائهم، لا تزال ترواح بمواقفها، لافتاً إلى موقف المنظمات الأهلية والحقوقية الصارم، الرامي لإنهاء الاحتلال، والإفراج عن كافة الأسرى.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس: إن الأوضاع بالغة التعقيد والصعوبة، داخل سجون الاحتلال، وإن إدارة السجون تتمادى بوحشيتها، وعدوانها، بحق الأسرى، خاصة المرضى.