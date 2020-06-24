محافظ بيت لحم: إجراءات مُشددة ستُتخذ بمخيم الدهيشة حال ارتفعت إصابات (كورونا)



وأضاف حميد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء، أن إجراءات إضافية، سيتم اتخاذها بالإضافة إلى تكثيف العمل في الخارطة الوبائية، على مستوى محافظة بيت لحم.









رام الله - دنيا الوطنقال محافظ بيت لحم، كامل حميد: إنه سيتم وضع خطة وإجراءات مشددة في مخيم الدهيشة، في حال ارتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، مشيراً إلى إغلاق مخيم العزة أيضاً بعد ظهور عشر إصابات فيه، وتم عزله بشكل كامل، ووضع الحواجز الأمنية لمنع الدخول إليه والخروج منه.