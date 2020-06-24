الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة بـ (كورونا) في صفوف جاليتنا بالسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف جاليتنا في المملكة السعودية.



وأوضحت الوزارة في تصريح عبر (تويتر)، اليوم الأربعاء، أن المواطنة فاطمة أحمد حسين أبوصقر (85 عاماً) توفيت بسبب فيروس (كورونا).