الخارجية: عودة 100 من العالقين بإسبانيا والمغرب وغداً عودة 540 من مصر



وأضاف الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء، أن طائرتين ستصلان غداً إلى أرض الوطن، وكل منها تقل 270 عالقاً قادمين من جمهورية مصر الشقيقة، وهذه الدفعة الثالثة القادمة من هناك، مشيراً إلى أنه تبقى دفعة رابعة، سيتم

تأمين عودتها في القريب العاجل.





وبين الديك، أنه سيتم إجلاء دفعة من أبناء شعبنا في تركيا نهاية الشهر الجاري، عبر أربع طائرات خلال ثلاثة أيام بالتنسيق مع الأردن، متوقعاً بالسياق، إجلاء العالقين من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري.



وأضاف الديك، أنه يجري التنسيق مع الأردن أيضاً على تحديد مواعيد لإجلاء عدد كبير من العالقين في دول شرق آسيا وأوروبا، وقد يتم اختيار دولة فرنسا لتجميع العالقين، لافتاً إلى أن عدد العالقين في أوروبا 300 عالق.

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار وزير الخارجية، الدكتور أحمد الديك: حوالي 100 عالق من أبناء شعبنا في إسبانيا والمغرب، وصلوا فجر اليوم على متن طائرة ملكية أردنية إلى مطار الملكة عليا الدولي، وسيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، بعد دخولهم ارض الوطن مباشرة.