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الشخره: ثلاث حالات خطرة من بين مصابي (كورونا)..وغالبية الإصابات لمشاركين بالأعراس

الشخره: ثلاث حالات خطرة من بين مصابي (كورونا)..وغالبية الإصابات لمشاركين بالأعراس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية، الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور كمال الشخرة: إن التوقعات الطبية، تشير إلى ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) اليوم واليومين القادمين، بسبب المخالطة المباشرة والأعداد الكبيرة التي حضرت الأعراس، ولم تلتزم بشروط السلامة العامة، وإرشادات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس.

وأوضح الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء، أن غالبية الإصابات الجديدة بشكل أساسي لمشاركين في أعراس وحفلات، بعدد تتبع الخارطة الوبائية، وهي ناتجة عن المخالطة المباشرة لمصابين من عمال أو أطباء من الداخل.

وأشار الشخرة إلى وجود ثلاث حالات خطرة، من بين المصابين بفيروس (كورونا) وهي في العناية المركزة، متوقعاً أن تكون هناك حالات بحاجة للعناية المكثفة، والتنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن  تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالضفة الغربية. 

وأفادت الكيلة في تصريح عبر الصفحة الرسمية للوزارة على (فيسبوك)، أن الـ 142 إصابة الجديدة، بينها 112 إصابة في محافظة الخليل، 13 في كفر عقب قضاء القدس، 11 في بيت لحم، 3 سلفيت، و3 نابلس.

وكشفت وزيرة الصحة، أن مجمل الإصابات: 1517، وعدد الحالات المتعافية 616، والوفيات 5، والحالات النشطة 896.

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