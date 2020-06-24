وزير التربية يجري لقاءات تشاورية استعداداً للعام الدراسي المُقبل

أجرى وزير التربية أ.د. مروان عورتاني لقاءات تشاورية مع كل من: مجلس أولياء الأمور الموحد، ومع البرلمان الطلابي الموحد، وسكرتاريا مجلس أطفال فلسطين، في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم؛ لإعداد خططها للعام الدراسي المقبل؛ في ظل التحديات التي يفرضها مشهد (كورونا).





وقد تم في اللقائين، التداول بشأن الاستحقاقات الصحية والوقائية والتربوية والتعليمية؛ لإطلاق العام الدراسي المقبل؛ حيث تقدّم أعضاء المجلسين بعديد الإسهامات والمقترحات القيّمة التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في صياغة خطة العودة للمدارس، التي يجري إعدادها من فريق الوزارة؛ والتي ستُقدّم لمجلس الوزراء في القريب العاجل.

رام الله - دنيا الوطنيُشار إلى أن الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة، تولت تنظيم اللقاء الأول، فيما نظّم اللقاء الثاني الإدارة العامة للنشاطات الطلابية.وفي وقت سابق، اجتمع الوزير عورتاني، بنخبة من مديري المدارس؛ للاطلاع على تجاربهم المميزة في التعليم عن بُعد، خلال الفصل الثاني من العام الدراسي، إذ تم تنظيم اللقاء من قبل الإدارة العامة للمتابعة الميدانية.