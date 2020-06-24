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دولي

مقتل جندي تركي في إطلاق نار عبر الحدود مع إيران

مقتل جندي تركي في إطلاق نار عبر الحدود مع إيران
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم الأربعاء، أن جندياً تركياً قتل وأصيب آخران في جنوب شرق البلاد، إثر تعرضهم لإطلاق نار من الجانب الإيراني للحدود.

ولم يذكر البيان، الذي نقلته (رويترز) من أطلق النار على الجنود.

وأشارت الوزارة إلى أن الجنود، كانوا في مهمة استطلاع ومراقبة في بلدة يوكسيكوفا الحدودية في إقليم هكاري بجنوب شرق تركيا.

وتقاتل تركيا مسلحي حزب العمال الكردستاني، على حدودها مع سوريا والعراق منذ عقود.

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